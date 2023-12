Die stark exportabhängige Branche hatte in den ersten zehn Monaten 13 Prozent weniger Aufträge in den Büchern als im Vorjahreszeitraum. Die Auftragspolster könnten dies immer weniger auffangen, sagte Haeusgen. «Eine echte Trendwende ist trotz erster zaghafter Signale einer Bodenbildung vorerst nicht in Sicht», sagte der VDMA-Präsident. Auch in den USA könnte die Investitionstätigkeit konjunkturell bedingt nachlassen, während sie in China wohl schwach bleiben werde. Länder wie Indien oder Mexiko könnten zwar weiter wachsen – doch seien diese Märkte für sich genommen nicht gross genug, um Rückgänge auf anderen Märkten kompensieren zu können.