Inspirna erhält dafür eine Vorauszahlung von 45 Millionen Dollar, wie Merck am Donnerstag mitteilte. Der Firma mit Sitz in New York winken zudem erfolgsabhängige Meilensteinzahlungen sowie Lizenzzahlungen auf mögliche spätere Umsätze. Über deren Höhe machte Merck keine Angaben. Der Darmstädter Konzern erhält dafür eine exklusive Lizenz für das Darmkrebsmittel Ompenaclid ausserhalb der USA und eine Option auf die gemeinsame Entwicklung und Vermarktung in den USA.