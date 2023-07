Kaufpreisrückgang schon zu Ende

Gleichzeitig zeigen die Daten, dass die Kaufpreise für Wohnungen und Häuser zurückgehen. In Berlin zeigt sich bei Bestandswohnungen ein Preisrückgang um 0,9 Prozent auf 4'651 Euro pro Quadratmeter, in München um 5,5 Prozent auf immer noch stolze 7'454 Euro. Allerdings scheint dieser Trend bereits an sein Ende zu kommen.