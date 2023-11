Auch die Konjunkturflaute könnte das Geschäft der Einzelhändler während des traditionell so wichtigen Weihnachtsgeschäfts bremsen. So erwartet der Branchenverband HDE für die Monate November und Dezember nur 120,8 Milliarden Euro Umsatz und damit ein nominales Plus von 1,5 Prozent in der Kasse. Klammere man gestiegene Preise aus, sei dies real ein Minus von 5,5 Prozent, teilte der HDE vor kurzem mit. Auch während der Aktionstagen werde mit einem geringeren Umsatzplus gerechnet als in den vergangenen Jahren, hiess es Anfang November. «Hauptursache dafür ist die schlechte Konsumlaune. Da greifen die Menschen auch bei Sonderangeboten deutlich gebremster zu», erklärte der stellvertretende HDE-Hauptgeschäftsführer Stephan Tromp jüngst.