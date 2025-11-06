«Die positive Entwicklung der Produktion im September 2025 zum Vormonat ist insbesondere auf den starken Anstieg in der grössten Industriebranche in Deutschland, der Automobilindustrie, zurückzuführen», erklärten die Statistiker. Hier gab es ein Plus von 12,3 Prozent, nachdem es im August auch durch Werksferien und Produktionsumstellungen einen Einbruch von 16,7 Prozent gegeben hatte. Auch der Zuwachs bei den Herstellern von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen (+5,1 Prozent) fiel überdurchschnittlich aus. Dagegen fuhren die Maschinenbauer ihre Erzeugung um 1,1 Prozent herunter.