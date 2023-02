Steigende Nahrungsmittelpreise gehören neben Energie derzeit zu den grössten Inflationstreibern in Deutschland: Verbraucher mussten dafür im Dezember durchschnittlich gut ein Fünftel mehr bezahlen als ein Jahr zuvor. Die Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte spiegeln die Entwicklung der Verkaufspreise der Landwirtschaft (ohne Umsatzsteuer) wider. Sie zeigen damit die Entwicklungen auf der ersten Wirtschaftsstufe an, also noch bevor die Waren in den Handel kommen. Das Auf und Ab gibt damit einen frühen Hinweis auf die künftige Entwicklung der Verbraucherpreise.