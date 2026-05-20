In der Statistik werden die Preise für Produkte von Herstellern geführt, bevor sie etwa in den Gross- und Einzelhandel kommen. Sie gelten deshalb ‌als frühes Signal für die allgemeine Inflation. Steigende Ölpreise infolge des Iran-Kriegs haben die deutschen Verbraucherpreise im April mit 2,9 Prozent so stark steigen lassen wie ​seit über zwei Jahren nicht mehr.