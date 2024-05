Die mehrstufige «SL1» soll Ende 2025 einsatzbereit sein. «Der Bedarf an kommerziellen Transportraketen in Europa ist riesig», erläuterte Christian Schmierer, der zweite Co-Chef von HyImpulse. «Entsprechend haben wir mit weit über 100 Millionen Euro bereits ein hohes Volumen im Orderbuch, das monatlich steigt.» Die «SL1» soll in einer späteren Ausbaustufe Nutzlasten von mehreren Tonnen ins Weltall transportieren. Das in der Nähe von Heilbronn beheimatete Unternehmen peilt bis 2032 jährliche Umsätze von rund 700 Millionen Euro und einen operativen Gewinn an.