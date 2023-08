Von April bis Juni wuchsen ihre Bruttomonatsverdienste einschliesslich Sonderzahlungen mit 6,6 Prozent zum Vorjahreszeitraum so kräftig wie noch nie seit Beginn dieser Statistik im Jahr 2008. Die Verbraucherpreise zogen mit 6,5 Prozent etwas langsamer an, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Daraus ergibt sich ein leichter Anstieg der Reallöhne von 0,1 Prozent. «Damit sind sie zum ersten Mal seit insgesamt zwei Jahren wieder leicht gestiegen», so das Fazit der Statistiker. Zu Jahresbeginn waren die Reallöhne noch um 2,3 Prozent gefallen, im dritten und vierten Quartal 2022 sogar um jeweils 5,4 Prozent.