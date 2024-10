Das Wirtschaftsministerium gehe inzwischen davon aus, dass die Wirtschaft in diesem Jahr um 0,2 Prozent schrumpfen werde, berichtete die «Süddeutsche Zeitung» am Sonntag. Bislang liegt die offizielle Konjunkturprognose für 2024 bei einem Anstieg des Bruttoinlandsproduktes (BIP) von 0,3 Prozent. Im vergangenen Jahr war die Wirtschaftsleistung in Deutschland bereits um 0,3 Prozent gesunken. Die Bekanntgabe der neuesten Schätzung ist für Mittwoch geplant.