Laut dem der Nachrichtenagentur Reuters vorliegenden Dokument will die Ampel-Regierung aus SPD, Grünen und FDP auch 2024 zehn Milliarden Euro für den Aufbau einer Aktienrente verwenden, die in den 2030er-Jahren die Rentenversicherung entlasten soll. Der neu im Regierungsentwurf vorgesehene Betrag diene der «Finanzierung von Ausgaben in Zusammenhang mit der Vorbereitung der Gründung und dem Geschäftsbetrieb zur Verwaltung einer neuen Stiftung Generationenkapital», heisst es darin. Bereits in diesem Jahr sind für das vor allem von der FDP betriebene Vorhaben zehn Milliarden Euro aus Krediten vorgesehen. Bislang gibt es in der Regierung aber noch keine Verständigung auf die Details.