Der Tankstellen-Interessenverband (TIV), der etwa 1000 Pächter vertritt, begrüsste die Pläne. «Das ist ein erster Schritt in eine sehr, sehr richtige Richtung», sagte ein Sprecher. Die Pächter seien nicht für die Preise verantwortlich, diese würden von den Mineralölgesellschaften direkt auf die Zapfsäulen gespielt. Wegen der hohen Preise, die teils deutlich über zwei Euro je Liter liegen, blieben Kunden fern, was vor allem das wichtige ‌Shop-Geschäft belaste. Auch die Monopolkommission hatte das Modell befürwortet. Österreich kündigte eine Verschärfung des eigenen Modells an. Dort sollen Preiserhöhungen nur noch dreimal in der Woche zulässig sein.