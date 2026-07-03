Man habe zur Kenntnis ‌genommen, ⁠dass der Börsengang vorerst ausgesetzt sei und «die derzeitigen Anteilshaber ⁠die Stabilisierung der Marktbedingungen abwarten wollen», sagte Regierungssprecher Stefan Kornelius am Freitag ‌in Berlin. «Die Bundesregierung ... ist aber weiterhin ‌daran interessiert, gemeinsam mit den ​französischen Partnern das Unternehmen in eine erfolgreiche Zukunft zu führen.» Man sei bei den Verhandlungen von der Erwartung eines erfolgreichen Börsengangs ausgegangen. «Wir gehen davon aus, dass das Unternehmen ‌weiterhin diesen Börsengang in Betracht zieht.»