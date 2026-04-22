«Der Krieg im Iran treibt die Preise für Energie und Rohstoffe in die Höhe. Das belastet die privaten Haushalte und erhöht die Kosten für die deutsche Wirtschaft», sagte Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) in Berlin. Die schwarz-rote Koalition habe Massnahmen ergriffen, um ‌Bürgern und Wirtschaft zu helfen. «Das hilft kurzfristig, löst aber nicht die strukturellen Ursachen der deutschen Wachstumsschwäche. Für eine wieder wachsende und wettbewerbsfähige Wirtschaft brauchen wir zusätzlich tiefgreifende Strukturreformen.» Die im internationalen Vergleich viel zu hohe ​Steuer- und Abgabenlast müsse angegangen werden, Energiekosten gesenkt und Bürokratie abgebaut werden.