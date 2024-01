Das Ministerium gehe «aktuell von einem Handlungsbedarf im unteren zweistelligen Milliardenbereich» aus, teilte eine Sprecherin am Freitag mit. Demnach müsste Finanzminister Christian Lindner (FDP) einen Betrag in dieser Höhe durch Kürzungen und Mehreinnahmen aufbringen. Der Bundestag will am Freitag nächster Woche zunächst den Haushalt für das laufende Jahr beschliessen. Danach will Lindner die Aufstellung für 2025 und den Finanzplan bis 2028 einleiten. Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) meldete bereits Milliarden-Ansprüche für seinen Etat ab 2027 an, wenn das Bundeswehr-Sondervermögen aufgezehrt sei.