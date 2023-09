Die Bundesregierung hat vor dem Wohnungsgipfel am Montag im Kanzleramt zahlreiche Massnahmen beschlossen, um die kriselnde Baubranche zu stabilisieren. So sollen eigentlich ab 2025 geplante Klimaschutzvorgaben zur stärkeren Dämmung neuer Häuser nicht kommen, wie Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck der Nachrichtenagentur Reuters sagte. Ausserdem sollen Familien stärker als bisher zinsvergünstigte Baukredite bekommen können. Bessere Abschreibungsmöglichkeiten wurden zuletzt bereits vom Kabinett auf den Weg gebracht. Kanzler Olaf Scholz und Bauministerin Klara Geywitz (beide SPD) wollen die Massnahmen am Nachmittag in Berlin vorstellen.