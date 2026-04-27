Eine Fusion des ‌verstaatlichten Unternehmens ⁠Uniper mit der ebenfalls verstaatlichen früheren Gazprom-Tocher Sefe sei jedoch unwahrscheinlicher geworden, ⁠sagten zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen am Montag der Nachrichtenagentur Reuters. Der ‌Prozess, der zu einem Verkauf oder einer ‌Börsennotierung des Unternehmens führen dürfte, könnte ​demnach noch vor dem Sommer mit einer offiziellen Ausschreibung gestartet werden. Damit würde ein monatelanges Rätselraten darüber beendet, was der Bund mit den beiden Unternehmen vorhat, die während der Energiekrise ‌2022 für insgesamt fast 20 Milliarden Euro verstaatlicht wurden.