Das Bundesinnenministerium kündigte an, entsprechende stationäre Kontrollen bei der EU-Kommission in Brüssel anzumelden, um besser gegen die Schleusungskriminalität vorgehen und die irreguläre Migration begrenzen zu können. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) habe dies am Montag nach Brüssel gemeldet. Die bereits bestehenden Binnengrenzkontrollen an der Landesgrenze zu Österreich wurden zudem erneut notifiziert.