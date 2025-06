Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) kündigte weitere Entlastungen an - bei den Energiekosten, beim Bürokratieabbau und durch schnellere Planungs- und Genehmigungsverfahren. Klingbeil will zudem Ende Juni Details zu den Haushaltsentwürfen für 2025 und 2026 vorlegen. Dann sollen auch die gesetzlichen Grundlagen für den 500 Milliarden Euro schweren Sondertopf zur Modernisierung der Infrastruktur auf den Weg gebracht werden. Die Bauindustrie appellierte in einem Reuters vorliegenden Brief an Klingbeil, schnell wichtige Weichenstellungen für das Sondervermögen zu treffen. «Es kommt auch auf Effizienz und Geschwindigkeit bei der Projektumsetzung an.»