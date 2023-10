Der Umsatz der Ende Oktober auslaufenden Sommer-Saison werde kräftig über dem Stand von 2019 liegen, teilte der Deutsche Reiseverband (DRV) am Donnerstag auf einer Konferenz in Berlin mit. Nach Auswertung der Buchungsdaten bis Ende August sei bislang bereits ein Plus von elf Prozent aufgelaufen. Allerdings habe die Zahl der Urlaubenden, die mit einem Reiseveranstalter unterwegs seien, noch nicht wieder das Niveau von vor der Pandemie erreicht. Die Deutschen reisten zwar wieder, privat und geschäftlich, sagte Präsident Norbert Fiebig. «Trotzdem gibt es eine beachtliche Zahl an Menschen in diesem Land, die sich eine organisierte Veranstalterreise derzeit nicht mehr leisten können oder wollen.» Grund seien Konjunkturflaute und Inflation.