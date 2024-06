Wenn der Roboter an der Tür piepst: Automation im Alltag

Die Branche setzt auf eine zunehmende Automatisierung des Alltags. Im privaten Bereich gibt es immer mehr Roboter, etwa automatisierte Rasenmäher und Staubsauger. Nun kommt auch die professionelle Servicerobotik in Fahrt. «Künftig wird man in Hotelzimmern weniger Mini-Bars sehen», sagte Schwarzkopf. «Man bestellt sich dann was, dann kommt der Roboter, piepst an der Tür und man nimmt sich raus, was man bestellt hat: Bier oder Zahnbürste.» Die Technologie sei da. «Das wird insgesamt - durch den Fachkräftemangel - einen deutlichen Push bekommen.»