Für die drei Anlagen mit jeweils 1,4 Gigawatt legt RWE insgesamt 963 Millionen Pfund (umgerechnet rund 1,1 Milliarden Euro) auf den Tisch, wie der Konzern aus Essen am Donnerstag mitteilte. Die Transaktion soll im ersten Quartal 2024 unter Dach und Fach sein. Alle drei Norfolk-Projekte will das Unternehmen noch in diesem Jahrzehnt in Betrieb nehmen.