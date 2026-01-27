Den Umfang der Schattenwirtschaft schätzen der Finanzwissenschaftler Friedrich Schneider von der Universität Linz und das Institut für Angewandte Wirtschaftsforschung in Tübingen auf 510 Milliarden Euro. Im laufenden Jahr werde sie um 5,5 Prozent auf 538 Milliarden Euro steigen. Das Verhältnis von Schattenwirtschaft zum offiziellen Bruttoinlandsprodukt wachse damit von 11,4 auf 11,6 Prozent. Das ist so hoch wie zuletzt 2014, zeigen die Berechnungen, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegen.