Im Rahmen der Studie wurden im April 6000 Personen in den grossen Mitgliedsländern Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und Polen sowie in Österreich nach ihren Ansichten zu politischen und wirtschaftlichen Themen und ihren Zukunftsaussichten befragt. Dabei zeigte sich, dass nur die Spanier (Nettoprozentsatz: plus 25,8 Prozent) und die Polen (plus 21,5 Prozent) überwiegend froh sind, der EU anzugehören. In Italien und Österreich sind die Meinungen fast gleichmässig geteilt, während die Franzosen laut der Umfrage überwiegend «antieuropäisch» eingestellt sind (minus 22,3 Prozent).