Mehr als jeder zweite Deutsche schätzt der Umfrage zufolge seine eigene finanzielle Situation derzeit schlechter ein als im Vorjahr. Für viele Deutsche steht den Angaben nach eine Ernährungsweise im Vordergrund, die in erster Linie den Geldbeutel entlastet: Die verhältnismässig grösste Gruppe (35 Prozent) beschreibe sich im Umgang mit Lebensmitteln als sparsam – und setze auf günstige, einfache Mahlzeiten, um ihr begrenztes Budget nicht zu sprengen. Mit einem Anteil von 15 Prozent an den monatlichen Gesamtausgaben für Lebensmittel befinden sich die Deutschen dabei europaweit im unteren Drittel, so Deloitte. In Italien seien es 18 Prozent, in Frankreich 17 Prozent.