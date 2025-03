Am Donnerstagmorgen sinkt der Bund-Future 80 Ticks auf 127,38, was weiteren Verkaufsdruck signalisiert. «Wir befinden uns jetzt mitten in einem historischen Umbruch», sagte Portfoliomanager Hideo Shimomura von Fivestar Asset Management in Tokio bezüglich der Wirtschafts- und Verteidigungspolitik. «Mit Blick auf Anleihen können wir nicht optimistisch sein, solange wir nicht wissen, in welche Richtung dieser Wandel geht.»