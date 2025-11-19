USA weit vorne

Zwar liege Europa bei den Gründungen auf Augenhöhe mit den USA, doch es mangle an Wagniskapital. Sobald Techfirmen grösser würden, nähmen die Abwanderungsgedanken Richtung USA zu mit ihren grossen Investoren. So lägen die Wagniskapitalinvestitionen von Pensionsfonds in Europa um das Dreifache unter dem Niveau in den USA. Besonders gross sei das Problem im deutschsprachigen Raum.