Im vergangenen Jahr seien 203 Startups in neue Hände übergegangen - so viel wie noch nie, ergab sich aus einer am Donnerstag veröffentlichten Erhebung der Beratungsfirma EY. Bei zwei Dritteln sässen die neuen Eigentümer im Ausland. Dabei hätten europäische Investoren (78 Übernahmen) erstmals die USA (53 Deals) von der Spitzenposition verdrängt. Zu den bekannteren Übernahmezielen des vergangenen Jahres zählt der Lebensmittel-Lieferant Gorillas, der vom türkischen Rivalen Getir geschluckt wurde.