Im zweiten Quartal verbesserte sich der Umsatz um etwas mehr als vier Prozent auf rund 29,9 Milliarden Euro. Dies liegt im Rahmen der Markterwartungen. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen inklusive Leasingkosten (Ebitda AL) kletterte um 7,5 Prozent auf 11,8 Milliarden Euro. Experten hatten hier einen Tick weniger erwartet. Unter dem Strich verdiente der Konzern mit rund 2,5 Milliarden Euro rund sechs Prozent weniger als im Vorjahr. Hauptgrund für den Gewinnrückgang waren Integrationskosten für UScellular bei T-Mobile US.