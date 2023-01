Die Top-Ökonomin verwies auf das Risiko, dass die langfristigen Inflationserwartungen aus dem Ruder laufen könnten. Es gebe jetzt einen größeren Anteil professioneller Marktbeobachter, die denken, in fünf Jahren könne die Inflation immer noch über zwei Prozent liegen. "Diese Gefahr, dass sich die Inflationserwartungen nach oben entwickeln, die ist tatsächlich nicht von der Hand zu weisen," warnte sie. Deshalb sei es so wichtig, dass sich die EZB entschlossen positioniert habe. "Die EZB hat spät gehandelt aber richtig, weil sie dann wirklich vier Zinsschritte schnell hintereinander vorgenommen hat in einer kurzen Zeit."