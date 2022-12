Schnitzer fordert, im nächsten Jahr den Energie-Soli zur Finanzierung der Preisbremsen einzuführen. "Ein Energie-Soli ist sinnvoll: Er bringt zum Ausdruck, dass das Land ärmer wird und starke Schultern mehr Last tragen müssen als schwache." Der Energie-Soli würde dem Staat Milliarden bringen. "Wenn der Staat ihn so hoch ansetzt wie den bisherigen Soli, würde das rund 12 bis 13 Milliarden Euro an Mehreinnahmen bringen. Wenn man ihn an die Preisbremsen koppelt, ist der Soli auch klar befristet."