Widriges Wetter, Pflanzenkrankheiten und jahrelang niedrige Löhne in den Kakaoanbaugebieten haben den Erzeugern so zugesetzt, dass die weltweite Produktion in dieser Saison voraussichtlich um 11 Prozent zurückgehen wird. Das sind besonders schlechte Nachrichten für Süssmäuler in den Schokoladenhochburgen Deutschland und Schweiz, die für Tafelschokoladen in Spitzenqualität berühmt und für den höchsten Pro-Kopf-Verbrauch berüchtigt sind.