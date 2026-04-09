⁠Industrie, Bau und Energieversorger stellten im Februar zusammen 0,3 ⁠Prozent weniger her als im Vormonat, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) ‌am Donnerstag mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters ‌befragte Ökonomen hatten mit ​einem Zuwachs von 0,7 Prozent gerechnet. Im Januar hatte es nach revidierten Daten eine Stagnation gegeben. Zunächst war von einem Rückgang um 0,5 Prozent die Rede gewesen.