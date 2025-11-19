Die meisten verlagernden Unternehmen wählten Zielorte innerhalb der Europäischen Union (EU). Dorthin gingen 900 Unternehmen. In Staaten ausserhalb der EU verlagerten 700 der befragten Unternehmen. Bei knapp drei Vierteln (74 Prozent) war die Verringerung der Lohnkosten eine Motivation für die Verlagerung von Unternehmensfunktionen ins Ausland. Bei 62 Prozent führte eine strategische Entscheidung der Konzernleitung dazu. Andere Kostenvorteile (ohne Löhne) wurden von 59 Prozent als Motivation genannt. Einen Mangel an Fachkräften im Inland nannten 38 Prozent.