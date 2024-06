Präsident Javier Milei s radikale Sparpolitik habe zu einem Mangel an liquiden Mitteln in privaten Haushalten geführt, so die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) am Sonntag. «Entsprechend steigt die Zahl der Unternehmen, die in der geringen Nachfrage ein Geschäftsrisiko sehen.» Im Herbst 2023 gaben dies nur 16 Prozent der befragten Unternehmen an, im Frühjahr 2024 seien es 70 Prozent gewesen.