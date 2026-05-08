Trump ​hat der Europäischen Union (EU) mit ⁠einer drastischen Erhöhung von Zöllen gedroht, sollte sie ihre Verpflichtungen aus dem gemeinsamen Handelsabkommen nicht bis zum 4. ‌Juli erfüllen. Er habe am Donnerstag mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gesprochen und ihr diese Frist gesetzt, sagte Trump. Die EU hatte sich im Sommer 2025 mit den USA auf ‌ein Handelsabkommen verständigt. Darin wurde unter anderem die Senkung der Autozölle von damals 27,5 auf ​15 Prozent für Einfuhren aus der EU festgehalten - ein Mehrfaches des früheren Wertes. Von der Leyen erklärte in einer ersten Stellungnahme, sie sehe gute Fortschritte auf dem Weg zu einer Senkung der Zölle zwischen der EU und den USA ‌bis Anfang Juli.