Der aktuelle Trend müsse zwar noch mit etwas Vorsicht interpretiert werden, da es etwa noch ‍zu nachträglichen Korrekturen oder Sondereffekten kommen könne. «In der Tendenz deutet sich dennoch an, dass deutsche Unternehmen ihre Investitionen in den USA derzeit zurückhalten», lautet das Fazit von IW-Expertin ​Sultan. «Wer sich dazu entschliesst, grosse Summen zu investieren, braucht Verlässlichkeit und Planbarkeit. ‍Beides ist im Moment in den USA nicht gegeben.» Somit scheine diese Politik bislang auch dem erklärten Ziel der US-Regierung zuwiderzulaufen, die heimische industrielle Basis auch durch Investitionen ausländischer Unternehmen wieder aufzubauen.