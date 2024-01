Knapp zwei Drittel vergeben ihre Wohnungen bevorzugt an diesen Personenkreis, wie aus einer am Donnerstag veröffentlichten Umfrage des Portals ImmoScout24 unter knapp 1500 Vermietern hervorgeht. Mehr als die Hälfte vermietet zudem gerne an Singles. Familien landen dagegen auf Platz drei mit einem Anteil von einem Drittel. Rentner haben bei rund 22 Prozent der Vermieter eine gute Chance, Studierende hingehen nur bei elf Prozent.