In der Schaden- und Unfallversicherung macht der GDV kaum Abstriche; sie dürfte - nicht zuletzt wegen Preiserhöhungen in der defizitären Kfz-Versicherung - um 7,8 Prozent wachsen. Zum ersten Mal seit fast 30 Jahren werde die Sachversicherung damit die Leben-Sparte bei den Einnahmen branchenweit überholen. «Wir werden dieses Jahr erstmals seit 1996 wieder mehr Bruttobeitragseinnahmen in der Schaden- und Unfallversicherung als im Bereich Leben sehen», erklärte GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen. «Dieser Trend dürfte sich auch 2025 fortsetzen.»