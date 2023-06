Ralf Umlauf, Helaba

"Die Unternehmensstimmung hat sich angesichts höherer Zinsen und verschärfter Kreditvergabebedingungen sowie eines durchwachsenen internationalen Umfeldes weiter verschlechtert. Und so bleiben die wirtschaftlichen Perspektiven in Deutschland auch zum Ende des zweiten Quartals getrübt. Andere Stimmungsbarometer hatten dies bereits angedeutet. Eine kräftige Erholung des BIP-Wachstums nach zwei Quartalen mit Minusraten zeichnet sich aktuell nicht ab. Die Zinserhöhungserwartungen bezüglich der EZB, die bereits am Freitag einen Dämpfer bekommen haben, dürften zunächst nicht wieder forciert werden."