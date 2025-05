In der Erklärung wird auch die hohe politische Unsicherheit erwähnt, die schädlich für das Wachstum sei. Allerdings habe es bereits eine Entspannung gegeben, an weiteren Fortschritten soll gearbeitet werden. «Wir erkennen an, dass eine hohe Unsicherheit Auswirkungen auf die Wirtschaft und die Finanzstabilität haben kann.» In dem Dokument heisst es zudem, dass die G7-Gruppe übermässige Ungleichgewichte in der Weltwirtschaft angehen wolle.