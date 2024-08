Letzte Woche monierte der Europäische Rechnungshof, die Ambitionen der EU in Bezug auf grünen Wasserstoff seien eher von politischem Willen als soliden Analysen getrieben. Die Bundesregierung will Kohle zunächst durch Erdgas und dann durch Wasserstoff ersetzen, um die Emissionen schnell zu senken. Es bestehen aber ernsthafte Zweifel, ob Wasserstoff in erforderlicher Menge und zu erschwinglichen Kosten verfügbar sein wird.