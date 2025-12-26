Bauernpräsident Joachim Rukwied hat angesichts der nach seinen ‌Worten ‌grössten Krise im deutschen Weinbau seit Jahrzehnten die Verbraucher zum Kauf heimischer Weine aufgerufen. «Aufgrund ​der schlechten Marktlage gehen wir ‌davon aus, dass ‌wir Rebflächen in erheblichem Umfang verlieren werden», sagte Rukwied der «Rheinischen Post» laut Vorabbericht. Er appellierte an die Verbraucher: «Trinkt mehr deutschen ⁠Wein. Wir bieten Qualitäten, die locker mit Weinen aus Frankreich, Spanien oder Italien mithalten ​können.»

Insgesamt sei die Marktlage ‌in vielen Bereichen ‍der Landwirtschaft nicht befriedigend und «teilweise sogar desaströs», sagte Rukwied ​weiter. Die Kosten für Betriebsmittel und Energie stiegen, während die Preise für ‌landwirtschaftliche Erzeugnisse fielen. Ein ⁠Politikwechsel sei daher überfällig. ‌Vor allem forderte der Bauernpräsident Erleichterungen bei der Bürokratie: «Ich fordere ‍zwar keine Motorsäge, aber einen Rasenmäher braucht es schon, damit ​beim Bürokratieabbau endlich was vorangeht.»

(Reuters)