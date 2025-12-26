Bauernpräsident Joachim Rukwied hat angesichts der nach seinen Worten grössten Krise im deutschen Weinbau seit Jahrzehnten die Verbraucher zum Kauf heimischer Weine aufgerufen. «Aufgrund der schlechten Marktlage gehen wir davon aus, dass wir Rebflächen in erheblichem Umfang verlieren werden», sagte Rukwied der «Rheinischen Post» laut Vorabbericht. Er appellierte an die Verbraucher: «Trinkt mehr deutschen Wein. Wir bieten Qualitäten, die locker mit Weinen aus Frankreich, Spanien oder Italien mithalten können.»
Insgesamt sei die Marktlage in vielen Bereichen der Landwirtschaft nicht befriedigend und «teilweise sogar desaströs», sagte Rukwied weiter. Die Kosten für Betriebsmittel und Energie stiegen, während die Preise für landwirtschaftliche Erzeugnisse fielen. Ein Politikwechsel sei daher überfällig. Vor allem forderte der Bauernpräsident Erleichterungen bei der Bürokratie: «Ich fordere zwar keine Motorsäge, aber einen Rasenmäher braucht es schon, damit beim Bürokratieabbau endlich was vorangeht.»
(Reuters)