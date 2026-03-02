Etwa 1800 deutsche Unternehmen sind der DIHK zufolge in den Staaten des Golfkooperationsrates (GCC) aktiv, also in den Vereinigten ‌Arabischen Emiraten, Saudi-Arabien, Oman, Kuwait, Bahrain und Katar. «Für viele, gerade für kleinere ‌und mittlere Betriebe, ist die Region ein wichtiger Markt ​und Investitionsstandort», sagte Treier. «Entsprechend eng sind die wirtschaftlichen Verflechtungen.» Hinzu komme die energiepolitische Dimension. Etwa ein Fünftel der weltweiten Energieimporte passiert täglich die Strasse von Hormus. Deutschland sei auf Öl- und Flüssigerdgas-Lieferungen angewiesen. Zugleich sei die Golfregion ein neuralgischer Knoten im globalen Containerverkehr und in der Luftfahrt. «Weitere Störungen – etwa im Roten Meer – würden internationale Logistikketten empfindlich treffen, und ‌damit auch die deutsche Wirtschaft», warnte DIHK-Experte Treier.