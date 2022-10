Der Einkaufsmanagerindex für die Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - sank um 1,6 auf 44,1 Punkte. Das sei der niedrigste Stand seit den ersten Corona-Lockdowns Anfang 2020, teilte der Finanzdienstleister S&P Global am Montag zu seiner monatlichen Umfrage unter rund 800 Unternehmen mit. Damit liegt das an den Finanzmärkten viel beachtete Barometer klar unter der Marke von 50, ab der es ein Wachstum signalisiert. Von Reuters befragte Ökonomen hatte nur einen Rückgang auf 45,3 Zähler erwartet. "Die Anzeichen für eine bevorstehende Rezession in der grössten Volkswirtschaft der Euro-Zone haben zugenommen", kommentierte S&P-Ökonom Phil Smith die Entwicklung.