Wenig Impulse erwartet die Bundesbank von der Baubranche. «Die Nachfrage nach Bauleistungen zog zwar weiter an, blieb aber noch zu niedrig, als dass sich dies bereits in der Produktion niederschlagen dürfte», hiess es. Zudem hätten sich die Zinssätze auf Wohnungsbaukredite seit Anfang des Jahres erhöht. Das dämpfe die Nachfrage. Auftrieb für Bau- und Ausrüstungsinvestitionen durch die angekündigten milliardenschweren Investitionen des Bundes werde es wohl erst ab dem nächsten Jahr geben.