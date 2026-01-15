Die deutsche Wirtschaft ‌ist im ‌Schlussquartal 2025 voraussichtlich gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt sei von Oktober ​bis Dezember ‌wohl um ‌0,2 Prozent zum Vorquartal gestiegen, gab das Statistische Bundesamt am Donnerstag in ⁠Berlin bekannt.

Diese erste, sehr frühe Schätzung basiere aber ​noch auf einer ‌unvollständigen Datenbasis und ‍sei daher noch mit ​höherer Unsicherheit behaftet.

Details sollen voraussichtlich am 30. ‌Januar bekannt gegeben ⁠werden. Im dritten Quartal ‌2025 hatte es nur zu ‍einer Stagnation gereicht.

(Reuters)