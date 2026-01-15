Die deutsche Wirtschaft ist im Schlussquartal 2025 voraussichtlich gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt sei von Oktober bis Dezember wohl um 0,2 Prozent zum Vorquartal gestiegen, gab das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Berlin bekannt.
Diese erste, sehr frühe Schätzung basiere aber noch auf einer unvollständigen Datenbasis und sei daher noch mit höherer Unsicherheit behaftet.
Details sollen voraussichtlich am 30. Januar bekannt gegeben werden. Im dritten Quartal 2025 hatte es nur zu einer Stagnation gereicht.
(Reuters)