Bundesbankpräsident Joachim Nagel sagte am Donnerstag, dass die Wirtschaft in diesem Jahr um 0,3% bis 0,5% wachsen und 2025 um mehr als 1% expandieren wird. Das seien keine überbordenden Wachstumszahlen, aber noch vor wenigen Wochen habe alles viel schwieriger ausgesehen, so Nagel in Washington am Rande der Frühjahrstagung von Internationalem Währungsfonds und Weltbank.