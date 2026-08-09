Bitkom hat für die Erhebung bis in ‌den Juni hinein mehr als 1003 Unternehmen in Deutschland mit mindestens zehn Beschäftigten befragt. «Bei der Diskussion über hybride Angriffe in einer Grauzone zwischen ​Krieg und Frieden geht es nicht mehr um ein ​theoretisches Risiko», sagte Bitkom-Präsident Ralf Wintergerst. ​Deutschland stehe jeden Tag im Fadenkreuz. «Dabei führt die Spur immer öfter nach Russland ‌und China und zu staatlichen Geheimdiensten. Aber auch physische Angriffe auf kritische Infrastrukturen, Verwaltung und Unternehmen sind Realität.» In der Umfrage gaben nur 33 ​Prozent ​der Betriebe an, Deutschland sei ⁠aktuell gut auf Cyberangriffe vorbereitet.