Der Einkaufsmanagerindex für die Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - ‌stieg ‌im Januar um 1,2 auf 52,5 Punkte, wie der Finanzdienstleister S&P Global am Freitag zu seiner monatlichen Unternehmensumfrage mitteilte. Damit blieb das an den Finanzmärkten stark ​beachtete Barometer über der Marke von 50, ab ‌der es Wachstum signalisiert. Von ‌der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten nur mit 51,6 Punkten gerechnet. «Insgesamt ist das ein guter Start ins neue Jahr», sagte Chefvolkswirt Cyrus de la Rubia von der Hamburg Commercial Bank, die die Umfrage sponsert. «Dennoch ⁠bleibt die Erholung eher fragil.» Rückgänge beim Lager- und Auftragsbestand im Verarbeitenden Gewerbe seien deutliche Beispiele dafür.